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  4. GÜNCELLEME - Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan çocuk parkının yakılmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, yanan parkın yakınında buldukları benzin bidonunda parmak izi incelemesi yaptı.

Polisler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri V.D. (22) ve T.K.'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocasinan'da bir çocuk parkında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale gelmişti.

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