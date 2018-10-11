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GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi Türkiye sorumlusu" ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi Türkiye sorumlusu" ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde göç ve lojistik komitesi Türkiye sorumlusu "Abu Jafer" kod adlı zanlıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Abu Jafer'in kardeşleri ve akrabalarının da bulunduğu Rusya uyruklu Rashid Enıkeev ve Elena Rakhmanova, Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Mohammed Al Ali ile Mısırlı Neda Ahmed M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden Rashid Enıkeev'in uluslararası terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, ölen DEAŞ üyelerinin eşlerini kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Neda Ahmed M. ise 18 yaşından küçük olduğu için sosyal hizmetlerde gözetim altına alındı.

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