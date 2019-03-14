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GÜNCELLEME - Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 21:09 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin F. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ramazan K. ve Seyfettin F, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Kerem O. ve Onur A. ise serbest bırakıldı.

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