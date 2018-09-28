GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan T.E'yi kent merkezindeki ikametinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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