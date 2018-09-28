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GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan T.E'yi kent merkezindeki ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock adliye FETÖ/PDY tutuklama

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