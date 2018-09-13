GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Eskişehir, Kars ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan Ö.B, H.D, F.V. ve O.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.E.A, O.Y, R.C, M.K, R.Ü, A.G, E.A. ile A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri merkezli 9 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 27'si muvazzaf 33 şüpheliden 18'i gözaltına alınmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

