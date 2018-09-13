HABER

GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Eskişehir, Kars ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan Ö.B, H.D, F.V. ve O.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.E.A, O.Y, R.C, M.K, R.Ü, A.G, E.A. ile A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri merkezli 9 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 27'si muvazzaf 33 şüpheliden 18'i gözaltına alınmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangınMuğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın
Yağmurda tehlikeli yolculukYağmurda tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tutuklama Adli Kontrol FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.