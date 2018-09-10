GÜNCELLEME - Kayseri'de hırsızlık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı zamanlarda 25 ikametgahın kapı kilitlerini kırarak ziynet eşyası ve para çalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 4 ay süren araştırma neticesinde kimlikleri tespit edilen 28 hırsızlık zanlısına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren polis, 3 şüpheliyi daha yakaladı. Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 18 zanlı, mahkemece tutuklandı.

Öte yandan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

