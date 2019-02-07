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GÜNCELLEME - Kayseri'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan haklarında mahkemece verilen arama kararı bulunan 17 zanlı yakalandı.

Öte yandan ekipler, farklı tarihlerde 3 ayrı evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin de 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık zanlılarının evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 5'i mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 zanlısının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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