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GÜNCELLEME - Kayseri'de inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan: - "Osman isimli işçinin, çatı çökmesi sırasında ayağının sıkıştığı yönünde net bilgimiz var. Ulaşabildik, şuuru açık, konuşabiliyor" DETAYLAR EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü.

Üniversite yerleşkesinde inşaatı süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yaptığı açıklamada, ekiplerin ortak çalışma yürüttüğünü belirterek, "Osman isimli işçinin, çatı çökmesi sırasında ayağının sıkıştığı yönünde net bilgimiz var. Ulaşabildik, şuuru açık, konuşabiliyor. Kontrollü vaziyette şahsı oradan kurtaracağız." diye konuştu.

Bu arada, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
çatı çökme ERÜ Kayseri Kongre Binası

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