GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Seyyide A. idaresindeki 38 JA 364 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Gülbayırı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Servet K, Ahmet K, Keziban O. ve 3 yaşındaki Kadir H.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Seyyide A. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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