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GÜNCELLEME - Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri kişinin parasını gasbeden zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:57 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtıp, kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Seyrantepe mevkisinde M.A.K'ye ait bağ evine gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri ev sahibinin üzerinde ve çantasında bulunan 9 bin 700 lirayı gasbetti.

Müştekinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayda kullandıkları aracın kiralık olduğunu tespit ettikleri şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.B. (27), H.B. (29), O.A. (25) ve O.K. (40) yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, oyuncak tabanca, maske ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.B, H.B. ve O.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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