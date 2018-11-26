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GÜNCELLEME - Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:49 | Son Güncelleme

Fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı DETAYLAR EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kayseri-Ankara karayolunun 20. kilometresinde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depo olarak kullanılan bölümden dumanların yükseldiğini fark eden fabrikanın güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Fabrikanın tamamına sıçrayan yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Büyük çapta zarar gören fabrikada ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tekstil fabrikası yangın

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