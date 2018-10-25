HABER

GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:13 | Son Güncelleme

Örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilmiş farklı rütbelerde 5 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İ.E.E, H.İ.Y, Y.Y, Y.C. ve R.D. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen farklı rütbelerden 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, önceki gün düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
Tekfen Filarmoni Orkestrası Mersin'de sahne aldıTekfen Filarmoni Orkestrası Mersin'de sahne aldı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Çok tehlikeli bir ekonomik krize sürükleniyoruzDİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Çok tehlikeli bir ekonomik krize sürükleniyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanma FETÖ Kayseri tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.