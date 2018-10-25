GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilmiş farklı rütbelerde 5 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İ.E.E, H.İ.Y, Y.Y, Y.C. ve R.D. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen farklı rütbelerden 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, önceki gün düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

