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GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınan H.B, İ.G, Ş.M, A.G, C.E, M.H, Ş.G, İ.A, M.Y, M.K. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.G. ve H.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin "sohbet imamları" tarafından düzenlenen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış adı altında finansman sağladıkları, FETÖ'ye ait vakıf, dernek ve tüzel kişiliklere üye oldukları, Bank Asyada hesap açtıkları ve buralara yüklü miktarda para aktardıkları, çocuklarını örgüte ait eğitim kurumlarına kaydettirdikleri iddiasıyla 21 Kasım'da, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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