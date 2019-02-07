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GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:34 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bilgisayar yazılım şirketi sahipleri E.O. ve İ.A. ile örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen B.S. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adliye FETÖ/PDY gözaltı

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