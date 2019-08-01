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GÜNCELLEME - Kayseri'deki kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 20:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir kadını iş çıkışında tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrılan Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Ö.O. (36), Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.

Dünkü olayda ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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cinayet gözaltı tutuklama

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