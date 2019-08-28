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GÜNCELLEME - Kazada otomobilin motoru yola fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kocaeli'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Kazada, otomobil motoru yaklaşık 50 metre sürüklendi SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

D-605 kara yolu İzmit istikametine seyreden E.B. idaresindeki 41 PN 119 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Çayırköy mevkisinden kara yoluna çıkan Erdoğan Keskin'in kullandığı 41 FE 239 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile aynı aileden oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Otomobil sürücüsü E.B, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yaklaşık 50 metre uzağa fırladı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Otobüsteki yolcuların ulaşımı, kaza yerine getirilen başka bir araçla sağlandı.

GÜNCELLEME - Kazada otomobilin motoru yola fırladı

- Kocaeli'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Kazada, otomobil motoru yaklaşık 50 metre sürüklendi SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
D-605 kara yolu Kocaeli trafik kazası

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