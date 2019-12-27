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  4. GÜNCELLEME - Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı

GÜNCELLEME - Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 08:21 | Son Güncelleme

Almatı-Nur Sultan seferi yapan yolcu uçağında 95 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları'na ait uçağın, Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 14 yolcunun öldüğünü ve 30 yolcunun yaralandığını duyurdu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
yolcu uçağı kazası

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