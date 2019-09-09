GÜNCELLEME - Kerbela şehitleri anıldı

"Yezid'le su içmektense Hüseyin'le şehadet güzeldir", "Sizde ne kadar çok yezid varsa bizde Hüseyinler bitmez" pankartları taşındı. Yürüyüşte Hz. Hüseyin'in oklarla katledilişini sembolleştiren cenaze de taşındı.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe geçti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşe, Garnizon Şehitliği'nde ara verildi. Burada Kars Valisi Türker Öksüz'ün de katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda şehitler için dua edildi.

- "Kerbela haksızlık karşısında direnmenin adıdır"

Valisi Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Hz. Hüseyin'in İslam'ın ayakta kalması için Kerbela'da kendisini ve ailesini fedadan kaçınmayan yüce bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Muharrem ayının 10'uncu günü meydana gelen Kerbela olayı çetin bir imtihanın, haksızlık karşısında direnmenin adıdır. Kerbela olayı tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan büyük ve asırlardır hiç dinmeyen bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır." dedi.

Kerbela'nın Hz. Muhammed'in (SAV) aile efradından asırlara miras kalan ağır bir ders olduğunu anımsatarak, "Bugün Kerbela denince yüreği yanan, Hz. Hüseyin anılınca 'ah' çeken her Müslüman, Kerbela üzerine düşünmeli, Kerbela'nın felsefesini çok iyi analiz etmeli, Kerbela'yı doğru anlamalı ve ondan ibretler çıkartmalıdır." diye konuştu.