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GÜNCELLEME - Kerbela şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı sona erdi - Kars Valisi Türker Öksüz: - "Kerbela olayı tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan büyük ve asırlardır hiç dinmeyen bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır" PROGRAMIN SONA ERMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı sona erdi.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe geçti.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikarla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti. Ayrıca diğer katılımcılar Hz. Hüseyin'i temsilen vücudunda oklar bulunan cenazeyi taşıdı.

"Yezid'le su içmektense Hüseyin'le şehadet güzeldir", "Sizde ne kadar çok yezid varsa bizde Hüseyinler bitmez" pankartları taşındı. Yürüyüşte Hz. Hüseyin'in oklarla katledilişini sembolleştiren cenaze de taşındı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşe, Garnizon Şehitliği'nde ara verildi. Burada Kars Valisi Türker Öksüz'ün de katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda şehitler için dua edildi.

- "Kerbela haksızlık karşısında direnmenin adıdır"

Valisi Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Hz. Hüseyin'in İslam'ın ayakta kalması için Kerbela'da kendisini ve ailesini fedadan kaçınmayan yüce bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Muharrem ayının 10'uncu günü meydana gelen Kerbela olayı çetin bir imtihanın, haksızlık karşısında direnmenin adıdır. Kerbela olayı tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan büyük ve asırlardır hiç dinmeyen bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır." dedi.

Kerbela'nın Hz. Muhammed'in (SAV) aile efradından asırlara miras kalan ağır bir ders olduğunu anımsatarak, "Bugün Kerbela denince yüreği yanan, Hz. Hüseyin anılınca 'ah' çeken her Müslüman, Kerbela üzerine düşünmeli, Kerbela'nın felsefesini çok iyi analiz etmeli, Kerbela'yı doğru anlamalı ve ondan ibretler çıkartmalıdır." diye konuştu.

Kars Işıklı Camii İmamı Seyit Ahmet Erdem de şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Hz. Hüseyin, Kerbela'da sadece Kur'an-ı Kerim'in ihyası için savaşa gelmedi, direniş maksadıyla gelmişti. Çünkü kendisi de buyurur 'Kerbela'ya fitne çıkartmaya gelmedim, Kerbela'ya ümmet içerisinde nifak üretmeye de gelmedim, ben Kerbela'ya ceddimin dinini namahrem elinden kurtarmaya geldim' dedi. Kerbela'da hakkı, Resulullah'ı temsil eden Hz. Hüseyin cephesidir." dedi.

Katılımcılar, programın ardından Azeri Mezarlığı'na kadar yürüyüp Hz. Hüseyin'i temsilen taşınan cenazeyi mezarlığa bıraktı.

Anma etkinlikleri, katılımcılara çorba ikram edilmesiyle tamamlandı.

GÜNCELLEME - Kerbela şehitleri anıldı

- Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı sona erdi - Kars Valisi Türker Öksüz: - "Kerbela olayı tüm Müslümanların ortak hafızasınd

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı
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Karbela Kars

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