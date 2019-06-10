GÜNCELLEME - Keşmir'de Müslüman kız çocuğunun katledilmesi

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletine bağlı Kathua'da ocak ayında 8 yaşındaki Müslüman kız çocuğunu tecavüz ederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 8 kişiden 4'ü polis 6 sanık suçlu bulundu.

Mahkeme heyeti, Asifa Bano'yu öldürmekten yargılanan aralarında eski kamu görevlisi ve polislerin de olduğu 8 kişiden 6'sını suçlu bulurken, sanıklardan biri polis 3 kişi tecavüz ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, diğer 3 polise ise delilleri yok etmeye teşebbüsten 5'er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme bir zanlının delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olayın zanlılarından 18 yaşından küçük bir çocuğun dosyasının da ayrıca görülmesine karar verildi.

Cammu Keşmir eyaletine bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun, 10 Ocak'ta, aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

8 yaşındaki kız çocuğuna işkence sırasında bilincinin kapalı kalması için sakinleştiriciler verildiği, çocuğun bacaklarının kırıldığı, boğularak öldürüldükten sonra kafasına taşla vurulduğu polis tutanaklarında yer almıştı.

Vahşi cinayetin Müslüman Gujjarları korkutarak Cammu Keşmir'in Hint nüfusun yoğun olduğu kesiminden uzaklaştırmak amacıyla işlenen bir nefret suçu olduğu öne sürülüyor.

