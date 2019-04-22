GÜNCELLEME - Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan şüphelilerden biri kadın 4'ü daha savcılık sorgusu için adliyeye getirildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kılıçdaroğlu'na şehidin cenaze töreninde yapılan saldırının ardında başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunlardan 5'i ilk etapta savcılığa sevk edildi. Bu şüphelilerden sorgusu tamamlanan 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartı istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan şüphelilerden Osman S'nin gözaltı süresi ise uzatıldı.

Şüphelilere, "halkı suç işlemeye teşvik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "kamu görevlisini görevinden dolayı yaralamamak" suçları isnat edildiği belirtildi.

