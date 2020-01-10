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  4. GÜNCELLEME - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCELLEME - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kaza sonrası batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor - Arama çalışmalarına Jandarma'ya ait bir Skorsky helikopter de havadan destek veriyor DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma'ya ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek veriyor.

- Sahil Güvenlik açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı tankerin Türk bayraklı trol teknesiyle çarpıştığı kaydedildi.

Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Glard -2 Kilyos

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