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  4. GÜNCELLEME - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

GÜNCELLEME - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarılırken diğer balıkçıların çıkarılması için çalışmalar sürüyor BİR BALIKÇININ NAAŞININ ÇIKARILMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişinden 1'inin cesedi çıkarıldı.

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıç ekipleri sabah saatlerinde yeniden bölgeye geldi.

Dalgıçların su altındaki çalışmaları başlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, dün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

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