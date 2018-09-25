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GÜNCELLEME - Kimyasal madde yüklü tankere çarpan tır yandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:59 | Son Güncelleme

Niğde'de kimyasal madde yüklü tankere, tuvalet kağıdı yüklü tırın arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti ÖLEN KİŞİNİN İSMİ VE DETAYLAR EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'de kimyasal madde yüklü tankere, tuvalet kağıdı yüklü tırın arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen Fatih Kocaoğlu yönetimindeki tuvalet kağıdı, peçete ve kağıt havlu yüklü tır, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde H.H.Y. idaresindeki 68 HH 309 plakalı kimyasal madde yüklü tankere arkadan çarptı.

Kontrolden çıkarak refüje çarpan ve ardından alev alan tırın şoförü Fatih Kocaoğlu, olay yerinde yanarak öldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kocaoğlu'nun cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tanker şoförü H.H.Y gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, tek yönden kontrollü olarak sağlanıyor.

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