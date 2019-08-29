HABER

GÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar

KOCAELİ (AA) - Ankara'daki bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları otomobili sahibine 12 bin lira karşılığında geri vermek istedikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, araç kiralama firması sahibi N.K, Ankara'daki şirketinden 3 kişi tarafından kiralanan otomobilin geri verilmediği ve kendisinden araç için Kocaeli'ye 12 bin lira getirilmesinin istendiği şikayetiyle polise başvurdu.

Çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından araç ve şüphelilerin İzmit ilçesindeki bir alıveriş merkezinde olduğunu belirledi.

Çevrede konuşlanan polis ekipleri, şirket sahibinden şüphelileri görüşme için yakın bir yere çağırmasını istedi.

Şüpheliler M.Ç. (48), A.Ç. (38) ve Y.B.Ç. (24), buluşma noktasına geldiklerinde N.K'nın yanındaki alıcı gibi davranan polis ekiplerince yakalandı.

Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen şüphelilerin, aracı icralık olduğu için uygun fiyata satmak istediklerini belirttikleri öğrenildi.

Benzer suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi varBakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: "Gözümüzün bebeği çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: "Gözümüzün bebeği çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kocaeli oto hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alevler hastanenin olduğu bölgeye ilerliyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.