GÜNCELLEME - Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaletepe Mahallesi'ndeki düğünde tabancayla havaya ateş edildi. Düğüne katılan Seda Gezici (25) ve 3 yaşındaki oğlu Murat Gezici, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Seda Gezici, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, oğlu Murat ise buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Polis ekipleri, düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla cinayet zanlısı olarak Seda Gezici'nin ağabeyi Fikret A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

