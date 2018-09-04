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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

Düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi, kız kardeşinin ölümüne, yeğeninin yaralanmasına neden oldu DETAY EKLENDİ

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaletepe Mahallesi'ndeki düğünde tabancayla havaya ateş edildi. Düğüne katılan Seda Gezici (25) ve 3 yaşındaki oğlu Murat Gezici, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Seda Gezici, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, oğlu Murat ise buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Polis ekipleri, düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla cinayet zanlısı olarak Seda Gezici'nin ağabeyi Fikret A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale maganda

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