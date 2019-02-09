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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de halı hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Halı yıkama dükkanından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kırıkkale'de halı yıkama dükkanından hırsızlık yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Akşemsettin Mahallesi'nde bir halı yıkama dükkanından 46 halının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları ve teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Furkan Ü, Volkan Ü, Ahmet F, Mert K. ve Kamil S. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli, halıları satmak üzereyken Ankara'da suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan halılardan 18'i sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
halı hırsız kırıkkale

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