GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya kumar operasyonu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir mandırada tombala ve kumar oynayanlara yönelik operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Doğanay Mahallesi'nde bir mandırada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan projektör, tombala topu, tombala kartları, av tüfeği, tabanca ve plastik pul ele geçirdi.

Operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 57 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan 38'ine kumar oynamaktan toplam 12 bin 160 lira ceza verildi. 19 şüpheli hakkında ise kumar oynatmak ve yer temin etmek suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

