HABER

GÜNCELLEME - Kırıkkale'de traktörün römorku devrildi: 25 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 20:25 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLER EKLENDİ

Kırıkkale'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ejder Ateş idaresindeki 71 EA 235 traktörün arkasındaki römork, Bahşili ilçesine bağlı Sarıkayalar köyü Kurtyayla mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Ejder ile römorkta bulunan Safran, Ahmet, Ayşegül, Veysel, Yusuf, Ahmet, Veysel, Elanur, Sefanur, Gülderen, Muhammet, Serpil ve Ayşe Ateş, Nejla Dobarkaya, Cengiz Ülger, Mahsun Dobarkaya ile isimleri henüz belirlenemeyen 8 kişi yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi helikopter ambulansla Ankara'ya, diğer yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralananların, bayram dolayısıyla pikniğe gittiği öğrenildi.

PARTNERBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntemBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntem
Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaretBitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaret
Bartholomeos'tan, Erdek Belediyesi'ne bayram ziyaretiBartholomeos'tan, Erdek Belediyesi'ne bayram ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.