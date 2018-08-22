GÜNCELLEME - Kırıkkale'de traktörün römorku devrildi: 25 yaralı

Kırıkkale'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ejder Ateş idaresindeki 71 EA 235 traktörün arkasındaki römork, Bahşili ilçesine bağlı Sarıkayalar köyü Kurtyayla mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Ejder ile römorkta bulunan Safran, Ahmet, Ayşegül, Veysel, Yusuf, Ahmet, Veysel, Elanur, Sefanur, Gülderen, Muhammet, Serpil ve Ayşe Ateş, Nejla Dobarkaya, Cengiz Ülger, Mahsun Dobarkaya ile isimleri henüz belirlenemeyen 8 kişi yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi helikopter ambulansla Ankara'ya, diğer yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralananların, bayram dolayısıyla pikniğe gittiği öğrenildi.
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