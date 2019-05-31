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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yolcu otobüsü şoförlerinden "kontak kapatma" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale Ankara arasında yolcu taşıyan otobüs firmalarının yetkilileri, terminale giriş-çıkış ücretlerine zam yapılmasını protesto ederek seferlerini iptal etti - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı: - "Arkadaşlarımız konuştular ve çözüme kavuştu. Çözüme kavuşması, terminalin yanında hemen yer veriyoruz ve otobüs firmaları oradan kalkabilecekler" BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SAYGILI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kırıkkale Ankara arasında yolcu taşıyan otobüs firmalarının yetkilileri, terminale giriş-çıkış ücretlerine zam yapılmasına kontak kapatarak tepki gösterdi.

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde Kırıkkale Ankara arasında faaliyet gösteren otobüs firmaları, terminal müdürlüğünce giriş-çıkış ücretlerinin 25 liradan 35 liraya çıkarılmasını protesto ederek, seferlerini iptal etti.

Sabah saatlerinde terminale gelenler otobüslerin hareket etmeyeceğini öğrenince yetkililere tepki gösterdi.

Bunun üzerine terminale çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehitlik ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, terminalde yaşanan sorunu çözdüklerini belirterek, bayram öncesinde terminal yetkililerince giriş-çıkış ücretinin bayram öncesinde artırılmasının kabul edilecek bir şey olmadığını söyledi. Firmaların mağduriyetlerini dile getirdiğini ifade eden Saygılı, "Arkadaşlarımız konuştular ve çözüme kavuştu. Çözüme kavuşması, terminalin yanında hemen yer veriyoruz ve otobüs firmaları oradan kalkabilecekler. İçeriye girmeden buradan kalkacaklar. Otobüs firmaları ve yolcularımız için sorun çözüldü." diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da terminale gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Danacı, terminal müdürlüğünün bilgi vermeden sadece Kırıkkale'den Ankara'ya gidecek otobüslerin giriş-çıkış ücretlerine zam yaptığını belirterek, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderileceğini söyledi.

Yolculardan Orhan Gül de Kırıkkale'de çalıştığını ve bayram tatili için sabah terminale geldiğini ifade ederek, kontak kapatma eylemi nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi.

Ankara'dan saat 13.00'te Yalova'ya biletinin olduğunu anlatan Gül, "Böyle giderse yetişmem çok zor. Kırıkkale'de saat 09.30'da biletim vardı. Saati geçti hala burada bekliyoruz. Bayram öncesi mağduruz. Ne olacak şimdi, bu kadar yolcu nereye gidecek, ne yapacak?" dedi.

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