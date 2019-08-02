HABER

GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki bekçi cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 19:10 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de yaklaşık 6 ay önce şantiyede bekçinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kırıkkale'de yaklaşık 6 ay önce inşaat şantiyesinde bekçinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi Zekai Turhal'ın (58), 8 Şubat'ta tabancayla öldürülmesiyle ilgili sürdürdükleri fiziki, teknik ve kriminal çalışma sonucu faillerin F.B. (31) ve M.Ö. (43) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda, olayda kullanılan tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Zekai Turhal, 8 Şubat'ta tabancayla başından vurularak öldürülmüştü.

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)
Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz (2)Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi cinayet kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.