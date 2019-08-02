GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki bekçi cinayeti

Kırıkkale'de yaklaşık 6 ay önce inşaat şantiyesinde bekçinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi Zekai Turhal'ın (58), 8 Şubat'ta tabancayla öldürülmesiyle ilgili sürdürdükleri fiziki, teknik ve kriminal çalışma sonucu faillerin F.B. (31) ve M.Ö. (43) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda, olayda kullanılan tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Zekai Turhal, 8 Şubat'ta tabancayla başından vurularak öldürülmüştü.

