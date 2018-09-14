GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki organize suç örgütü operasyonu

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı'ya süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B, A.D, M.O, M.K, E.Ş, C.Ş, O.Ş, Y.Ö, M.Y, M.G, S.D, İ.İ, H.A. ve A.S.A. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dün, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yüksek İhtisas Hastanesinde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve soruşturma çerçevesinde Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü. ile M.B, M.O, M.K, E.Ş, O.Ş, Y.Ö, S.Z, C.Ş, S.D, İ.K, H.A, Ö.A, A.D, M.G, H.G, O.D, M.U, M.Y, İ.İ. ve A.S.A'nın bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

