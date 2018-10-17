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GÜNCELLEME - Kırım'da okulda patlama: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kırım'da yüksekokulda meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu açıklandı PATLAMANIN NEDENİ VE KREMLİN SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da yüksekokulda meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu bildirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım’da bulunan yüksekokulda yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın, el yapımı patlayıcı nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, sorumluların yakalanması için gerekli çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da yaptığı açıklamada, patlamanın terör saldırısı olma ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Olayın ardından ilk yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Öte yandan bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede patlamadan önce çok sayıda silah sesi duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kırım patlama Rusya

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