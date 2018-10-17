GÜNCELLEME - Kırım'da okulda patlama: 10 ölü

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da yüksekokulda meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu bildirildi.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım’da bulunan yüksekokulda yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlamanın, el yapımı patlayıcı nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, sorumluların yakalanması için gerekli çalışmalara başlandığı kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da yaptığı açıklamada, patlamanın terör saldırısı olma ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.
Olayın ardından ilk yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.
Öte yandan bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede patlamadan önce çok sayıda silah sesi duyuldu.
Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!
Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B gözaltına alındı
Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!
Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı
Bakan'dan başkonsolosa tepki: Dalga geçer gibi!
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum