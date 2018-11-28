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GÜNCELLEME - Kırklareli'de toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

Demirköy ilçesinde aynı bölgede 5 kez meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu kısmen ulaşıma açıldı - Bölgede devam eden yağış nedeniyle zaman zaman irili ufaklı toprak kayması meydana gelmeye devam ediyor ULAŞIMIN KISMEN AÇILMASI EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde aynı bölgede 5 kez meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu kısmen ulaşıma açıldı.

Gece saatlerinde başlayarak zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Düşen toprak ve taş parçaları, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Demirköy Belediyesi, Karayolları 15. Şube Şefliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede devam eden yağış nedeniyle zaman zaman irili ufaklı toprak kayması meydana gelmeye devam ediyor.

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Yolun ulaşıma tamamen açılması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak toprak kayması ulaşım

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