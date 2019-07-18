HABER

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı - Patlama nedeniye çıkan yangın söndürülürken, yaralılar İstanbul'a sevk edildi YARALILARIN BİLGİLERİ EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.

Büyükkarıştıran beldesinde, Orhan Yurtseven'e ait eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikada bulunan Sadullah Kaymaz (37), Tahsin Koçyiğit (39), Aydın Hökkaş (40) ile Feramiz Köknel (38) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelerinin ardından İstanbul'daki çeşitli hastanelere nakledildi.

Patlama nedeniyle fabrikada çıkan yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamanın ise işçilerin hurda malzemeleri spiral makinesi ile kestiği sırada çıkan kıvılcımın, varil içerisindeki maddeyle temas etmesi sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

PARTNERKosta Rika aşıkları böyle görüntülendiKosta Rika aşıkları böyle görüntülendi
Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptıYaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı
Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandıÖzel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye patlama yaralı

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Son dakika! Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.