HABER

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy'de büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangın saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Görevliler, yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşıdı.

Yangında depolardaki çok sayıda saman balyası kül oldu.

Yangın, Kırklareli, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran belediyeleri itfaiyelerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Saman balyalarının içten içe yanması nedeniyle yangının sönmesinin zaman alacağı belirtildi.

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

-Kırklareli'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye kontrol yangın

En Çok Okunan Haberler

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.