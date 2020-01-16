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  4. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden sürücünün yaklaşık 2 ay önce aynı yolda drift yaparken yakalandığı tespit edildi -KAZAYA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Yurtseven (30) yönetimindeki 22 UB 142 plakalı otomobil, Edirne bayırı mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Devrilen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Uğur Yurtseven (35) sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Onur Yurtseven'in cenazesi morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün kaza yaptığı caddede yaklaşık 2 ay önce drift yaparken yakalandığı, drift yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 9 bin 46 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
drift Kaza trafik

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