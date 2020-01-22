HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde planörden uyuşturucu atılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde planörden uyuşturucu atılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Jandarma Komutanlığının açıklaması eklendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın yaşandığı Dolhan köyü Koru mevkisinde zaman zaman incelemelerde bulunuyor.

Dolhan Köyü Muhtarı Cengiz Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece planörden çanta atıldığını gören vatandaşların durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.

Bölgenin Bulgaristan'a çok yakın olduğunu, planörün de bu ülkeden gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Yılmaz, "Dün akşam savcı ve jandarma geldi, olay yerinde inceleme yapıp çantaları alıp götürdüler. Biz de çok şaşırdık, her zaman olan bir olay değil. Jandarma köye gelip gidiyor, araştırma yapıyor. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada dün görgü tanığı M.E'nin ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye gittiği belirtildi.

Ekiplerin ağaçlık alanda 6 çanta bulduğuna yer verilen açıklamada, çantalarda 50 kilogram 150 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmiş, Koru mevkisinde 6 çanta bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Babası da annesini öldürmüş! Korkunç detay ortaya çıktıBabası da annesini öldürmüş! Korkunç detay ortaya çıktı
Son sözü "ölüm" oldu ailesi ortada kaldıSon sözü "ölüm" oldu ailesi ortada kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çanta madde uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürüldü

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Manisa'da art arda depremler (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Art arda korkutan depremler!

Son dakika: HSK'dan önemli açıklama: Titizlikle inceleniyor

HSK'dan önemli açıklama: Titizlikle inceleniyor

İzmir’de eski eşini öldüren zanlının babası da annesini öldürmüş

Babası da annesini öldürmüş! Korkunç detay ortaya çıktı

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da deprem!

Mersin'de elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi

Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

Tekne dolup taştı! Tam 3 bin kasa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.