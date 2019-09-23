HABER

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 02:27 | Son Güncelleme

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yürütülüyor -YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında fabrikanın deposu büyük hasar gördü.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Gece yarısı katliam gibi kaza!Gece yarısı katliam gibi kaza!
İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fabrika itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Aslan'a Malatya'da soğuk duş!

Aslan'a Malatya'da soğuk duş!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Kritik görüşmede F-35 mesajı!

Kritik görüşmede F-35 mesajı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da gece yarısı katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü! 8'inci kattan yere çakıldı!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

Karaman'da park halindeki araç küle döndü!

Karaman'da park halindeki araç küle döndü!

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Mardin'de hain saldırı!

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Kına gecesinde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.