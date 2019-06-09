HABER

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde zehirlenme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 01:20 | Son Güncelleme

Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı - AFAD ekipleri bölgede bir bulguya rastlamadı - Zehirlenen 2 kişi İstanbula'a sevk edildi AFAD AEKİPLERİNİN ÇALIŞMASI EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesindeki hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. topladıkları atık malzemeleri depoya getirdi.

Atık malzemelerden sızan gazdan etkilenen işçiler, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Zehirlendikleri belirlenen işçiler tedavi altına alındı.

Hastane önlem amacıyla karantinaya alındı, acil servise gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

Zehirlenen Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. ilk müdahalelerinin ardından İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenen iki kişi ambulansa özel kıyafetli sağlık ekiplerince bindirildi.

Kırklareli ve İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, hurdacıda inceleme yaptı. İncelemlerde herhangi gibi bir bulguya rastlanamadı.

İşçilerin oksijen tüpünü kesmeye çalıştıkları belirlendi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!
43 ilin geçiş noktasındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi43 ilin geçiş noktasındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane Sevk zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Hastanede tedavi gören uzman çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Arnavutköy'de kaza sonrası kavga kamerada

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.