GÜNCELLEME - Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle İğneada beldesindeki Madara Deresi'nin taşması sonucu, Demirköy- İğneada karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Demirköy'de devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü ilçede, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Madara Deresi'nin taşması sonucu Demirköy-İğneada karayolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerince sürdürülen çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri de bölgede önlemler alarak sürücüleri uyardı.

Bazı tarım arazilerinin de su altında kaldığı ilçede, sağanağın yarına kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

