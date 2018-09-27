HABER

GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 Irak uyrukludan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Iraklıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda örgütle ilgili dijital materyaller ele geçirildi.

Örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Irak uyruklulardan F.H.A.A, S.E.A. ve Ş.E.A. tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı konduİran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu
Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilirMeral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Iraklı Kırşehir Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.