HABER

GÜNCELLEME - Kırşehir'de "maganda kurşunu" isabet eden genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

CENAZE TÖRENİ ve DETAYLAR EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği gurbetçi genç yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar Bayram Zengin'in oğlu için sünnet düğünü düzenlendi.

Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde, maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Boynuince'nin cesedi otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı ile bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

- Düğün için Belçika'dan gelmiş

Öte yandan, Boynuince'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç kız için kent merkezindeki Ali Çam Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Boynuince'nin cenazesi, Bağbaşı Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Boynuince'nin ailesiyle Belçika'da yaşadığı, tatilini geçirmek ve sünnet düğününe katılmak için kısa süre önce memleketi Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ettiBakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamaMilli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.