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GÜNCELLEME - Kırşehir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine işletmeyi takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren incelemenin ardından salona düzenlenen operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Özbekistan, Endonezya ve Irak uyruklu 3 kişi ile 4 kadın, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kontrole götürüldü.

Masaj salonunda gözaltına alınan U.D. ve U.D ile kadın zanlı Y.Ş, emniyetteki işlemlerinden sonra Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının ifadeleri almasının ardından mahkemeye çıkarılan erkek zanlılar U.D. ve U.D. ile kadın zanlı Y.Ş. tutuklandı.

Aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 7 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Kırşehir'de fuhuş operasyonu

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