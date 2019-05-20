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GÜNCELLEME - Kırşehir'de otomobille otobüs çarpıştı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hastaneye tedavi için gidenlerin içinde olduğu otomobilin otobüsle çarpışması sonucu 3 kişi öldü.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde seyir halinde olan Gürkan İlağ'ın kullandığı 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait otobüs, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız Gökoğuz da (53) kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirince acil serviste müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunun bir şeridi, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Bu arada Emre Aydın'ın, arkadaşı Burcu Gökoğuz'un annesi Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazanın ardından CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Kazanın ardından otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Ahi Evran Camisi avlusuna getirildi.

Burada, baba Tuncay Aydın, taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Emre Aydın'ın cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Aydın'ın akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kazada vefat eden anne ve kızının cenazelerinin, işlemlerin ardından daha sonra toprağa verileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
emre aydın Kırşehir trafik kazası

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