GÜNCELLEME - Kırşehir'de otomobille otobüs çarpıştı: 3 ölü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hastaneye tedavi için gidenlerin içinde olduğu otomobilin otobüsle çarpışması sonucu 3 kişi öldü.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde seyir halinde olan Gürkan İlağ'ın kullandığı 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait otobüs, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız Gökoğuz da (53) kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirince acil serviste müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunun bir şeridi, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Bu arada Emre Aydın'ın, arkadaşı Burcu Gökoğuz'un annesi Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.