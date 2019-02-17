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GÜNCELLEME - Kız arkadaşının ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 21:36 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.G. (31) kendisinden ayrılmak istediği belirtilen kız arkadaşı C.Ç. (17) ile tartışmaya başladı. C.Ç'nin bu sırada olay yerinden geçen üvey ağabeyi H.K. de (18) tartışmaya dahil oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. yanında bulunan bıçakla H.K'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan H.K, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

N.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı.

Öte yandan, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altında bulunan H.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Bıçaklı Yaralama Ereğli Zonguldak

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