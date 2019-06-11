GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

