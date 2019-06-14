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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi - Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ikisi tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından salı günü 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Gözaltındaki şüphelilerden ihraç edilmiş bir binbaşı, açıkta olan bir yüzbaşı, ihraç edilmiş iki üsteğmen ve muvazzaf 3 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün firari sözde il imamı M.A.S'nin kardeşi ihraç üsteğmen A.S'nin de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S. ile ihraç edilmiş üsteğmenlerden biri tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, sorguları tamamlanan iki açıkta astsubay ile 3 askeri okul öğrencisi toplam 5 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi.

Operasyon kapsamında firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf ikisi açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

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