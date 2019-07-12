GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden teğmenlikten ihraç edilen 1 şüpheli tutuklandı, ihraç edilmiş 1 üsteğmen, 3’ü muvazzaf 4 astsubay ile 6 eski askeri okul öğrencisi toplam 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol tedbiri uygulanan 5 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 askerle eski 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.