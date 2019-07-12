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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden teğmenlikten ihraç edilen 1 şüpheli tutuklandı, ihraç edilmiş 1 üsteğmen, 3’ü muvazzaf 4 astsubay ile 6 eski askeri okul öğrencisi toplam 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol tedbiri uygulanan 5 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 askerle eski 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
Adliye Sevk FETÖ operasyon TSK

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