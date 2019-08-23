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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde yürütülen soruşturmada, firari şüphelilerden birinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iki şüphelinin daha önce adliyeye çıkarıldığı ve adli kontrolle serbest kaldıkları öğrenildi.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocaeli merkezli 8 ilde aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelileri yakalamak için Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon tutuklama

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