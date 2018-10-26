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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına eleman toplayıp faaliyette bulundukları iddiasıyla Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, C.A. ve M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polisin, 23 Ekim Salı günü gerçekleştirdiği operasyonda, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu

Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kocaeli operasyon

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